Вашингтон, 24 марта, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Слова американских чиновников о непричастности США к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не вызывают никакого доверия. Об этом заявило 23 марта посольство России в Вашингтоне в своём телеграм-канале.

Дядя Сэм

Российское дипломатическое представительство обратило внимание на сделанное 23 марта в ходе слушаний в Конгрессе заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, ни одна государственная структура США не принимала участие и не содействовала в осуществлении диверсий на «Северных потоках».

«Вынуждены констатировать, что слова местных чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия. Особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей Российской Федерации с Европой», — говорится в заявлении посольства.

Дипломатическое представительство призвало к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на газопроводах. Однако, отмечает оно, США вместе с узкой группой единомышленников активно препятствуют таким усилиям.

«Периодические формальные отсылки команды Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики. Прежде всего — в силу их непрозрачности и блокирования доступа ПАО «Газпром» (собственника магистралей!) к установлению обстоятельств произошедшего», — подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, что госсекретарь Блинкен, 23 марта выступая в комитете по международным делам палаты представителей США, заявил о непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ни одного из американских федеральных ведомств.