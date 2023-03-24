Вице-премьер России Хуснуллин: визит Путина в Мариуполь стал абсолютным экспромтом

Москва, , 00:13 — REGNUM Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь стала абсолютно неожиданной для вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом он заявил на видеозаписи, опубликованной 23 марта в его телеграм-канале.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Он позвонил, сказал, что приедет. Я как раз был на территориях. Он говорит: «Я хочу прилететь посмотреть». Эта поездка была абсолютным экспромтом», — сказал заместитель председателя российского правительства.

Хуснуллин отметил, что спустя «самое короткое время» на место прибыл вертолет с президентом. Вице-премьер также подчеркнул, что Путин, сев за руль автомобиля, выбирал маршрут движения самостоятельно.

При этом никто не готовился к приезду главы государства. Хуснуллин добавил, что президенту продемонстрировали все важные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что глава государства провел полноформатную рабочую поездку, несмотря на то, что изначальные планы были другими. Песков уточнил, что Путин собирался лишь осмотреть жилой комплекс, но затем зашел в гости к жителям города.