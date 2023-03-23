В Одессе и Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги, слышны взрывы

Одесса, Украина, , 23:57 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Об этом 23 марта свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Воздушная тревога в украинском регионе была объявлена в 22:07 мск. После введения режима воздушной тревоги местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По данным издания «Страна. ua», в городе и области работают системы противовоздушной обороны.

По данным министерства цифровой трансформации, в Одесской области были уничтожены две воздушные цели.

Кроме того, согласно данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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