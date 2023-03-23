Республика Сербская в составе БиГ приостановила контакты с посольствами США и Великобритании

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:58 — REGNUM Правительство Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) объявило о приостановке контактов с посольствами США и Великобритании в Сараево. Об говорится в опубликованном 23 марта официальном правительственном заявлении Республики Сербской.

Республика Сербская Pereslavtsev

«Правительство Республики Сербской заявляет, что Республика Сербская вынуждена прекратить сотрудничество с дипломатами обоих посольств и в связи с этим просит учреждения Республики Сербской, представителей Республики Сербской в ​​совместных учреждениях на уровне Боснии и Герцеговины, органы местного самоуправления в Республике Сербской, а также другие органы государственной власти не сотрудничать с посольствами США и Великобритании», — говорится в документе.

Правительство сербов считает, что приостановка сотрудничества продлится до тех пор, пока посольства США и Великобритании не прекратят практику вмешательства во внутренние дела БиГ.

Напомним, что Босния и Герцеговина состоит из двух образований — мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории). Функции главы государства выполняет коллективный орган — президиум БиГ. Кроме того, значительную роль в жизни страны играет международный верховный представитель по БиГ, назначаемый руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ после одобрения его кандидатуры Советом Безопасности ООН.

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