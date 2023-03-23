Зеленский указал на отсутствие успехов в поддержке Киева и промедление при принятии решений

Киев, , 23:45 — REGNUM Отсутствие достижений в поддержке Киева и промедление при принятии ключевых для страны решений отметил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее обращение политик опубликовал 23 марта в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях?» — риторически вопросил украинский лидер.

Затем Зеленский сам утвердительно ответил на свой вопрос и указал, что «в Кремле» тоже видят все просчёты.

В доказательство своих слов Зеленский привёл пять примеров. Он напомнил про значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения касательно поставок Киеву современных истребителей, при введении новых антироссийских санкционных мер, при проведении саммита, посвящённого «формуле мира», а также в вопросе евроинтеграции Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что офис президента Украины Зеленского раскритиковал западные СМИ за распространение планов ВСУ.

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