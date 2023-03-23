Варшава, 23 марта, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Поляки хуже всего относятся к россиянам, а лучше всего — к американцам. Об этом свидетельствует опрос жителей Польши, проведённый лабораторией CBOS.

Elevatorrailfan Флаги Польши и США

В ходе опроса выяснялось отношение жителей Польши к 20 народам и этническим группам.

На первом месте среди любимых в Польше народов оказались американцы, о симпатии к которым заявили 68% опрошенных, а об антипатии — 6%. Затем идут итальянцы — 61% симпатии и 8% неприязни и англичане — 60% симпатии и 11% неприязни.

К украинцам испытывают симпатию 51% опрошенных, а неприязнь — 17%.

В конце списка находятся белорусы — 19% симпатии и 51% неприязни, цыгане — 16% симпатии и 50% неприязни, арабы — 15% симпатии и 59% неприязни.

На последнем месте по результатам опроса оказались россияне — 6% симпатии при 82% неприязни.

В исследовании отмечается, что, по сравнению с опросом, проведенным в январе 2022 года, отношение поляков к россиянам резко ухудшилось. Так, число положительно относящихся к россиянам поляков уменьшилось с 29 до 6%, а испытывающих неприязнь, наоборот, увеличилось с 38 до 82%.

Напомним, что польский публицист Ян Энгельгардт в своей статье в Mysl Polska пришёл к выводу о том, что из-за русофобии Польша не способна мыслить рационально. По его словам, Варшава настолько погрузилась в русофобию, что верит всему, что оправдывает ненависть к Москве.