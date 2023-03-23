Пекин выступил соавтором проекта резолюции Москвы о терактах на «Северных потоках»

Москва, , 23:13 — REGNUM Соавтором проекта российской резолюции о терактах на «Северных потоках» выступил Китай. Об этом 23 марта сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — уточнил Полянский.

В документе, который будет представлен для голосования на заседании Совбеза ООН, содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать комиссию для расследования диверсии на российских газопроводах.

Полянский пояснил, что работа над текстом проекта резолюции велась Москвой около месяца. По словам дипломата, из документа были исключены «все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров».

Полянский указал, что у представителей стан Запада, которые демонстративно не включались в работу над документом, остался лишь один «аргумент»: международное расследования проводить не нужно, так как расследованиям Дании, Швеции и Германии можно полностью доверять.

«И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять», — отмечает Полянский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голосование в Совете Безопасности ООН по предложенному Россией проекту резолюции о расследовании терактов на «Северных потоках» назначено на 27 марта.

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