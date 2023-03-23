Вена, 23 марта, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Чудовищные уроки истории необходимо сохранять в памяти, иначе они могут повториться в самых уродливых формах, заявил 23 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ заместитель постпреда России при этой организации Александр Волгарев, говоря о годовщине трагедии в белорусской деревне Хатынь, которую 80 лет назад фашисты сожгли вместе с ее жителями.

Марина Захарова ИА REGNUM Монумент «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе «Хатынь», автор — Сергей Селиханов. 1969

«Категорически недопустимо забывать, какую страшную цену заплатило человечество за избавление от «коричневой чумы» и кто внёс решающий вклад в свободу Европы и мира от гитлеризма. Чудовищные уроки истории нужно помнить — в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах», — сказал дипломат.

Волгарев подчеркнул, что Россия выступает против каких-либо компромиссов по вопросам реабилитации нацизма или поддержки неонацизма. Он также выразил сожаление, что представитель Германии ничего не сказал на тему хатынской трагедии.

Кроме того, дипломат, комментируя реакцию ФРГ, напомнил, что в рамках нацистского плана «Ост» осуществлялось «варварское истребление мирных жителей во всех республиках СССР».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект «Без срока давности» представил самый первый документ о погибших в 1943 году в Хатыни. В нем уточняется дата сожжения населенного пункта и количество жертв.