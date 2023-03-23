В Совбезе ООН назначили дату голосования по резолюции России о терактах на «Северных потоках»

Нью-Йорк, США, , 22:47 — REGNUM Голосование в Совете Безопасности ООН по предложенному Россией проекту резолюции о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» назначено на 27 марта. Об этом сообщило 23 марта постоянное представительство России при международной организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В российской миссии подтвердили, что голосование пройдёт 27 марта. Заседание Совбеза ООН, посвящённое данному вопросу, начнётся в 22:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров назвал «очень нервной» реакцию американской стороны на проект российской резолюции по «Северным потокам», представленный в ООН. Американцы в срочном порядке собирают свою группу поддержки, чтобы российская резолюция не прошла.

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