Нью-Йорк, США, 23 марта, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Голосование в Совете Безопасности ООН по предложенному Россией проекту резолюции о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» назначено на 27 марта. Об этом сообщило 23 марта постоянное представительство России при международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В российской миссии подтвердили, что голосование пройдёт 27 марта. Заседание Совбеза ООН, посвящённое данному вопросу, начнётся в 22:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров назвал «очень нервной» реакцию американской стороны на проект российской резолюции по «Северным потокам», представленный в ООН. Американцы в срочном порядке собирают свою группу поддержки, чтобы российская резолюция не прошла.