Брюссель, 23 марта, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Страны Евросоюза выступили за введение новых антироссийских санкций и поддержали усиление информационной войны, сказано в заявлении глав государств и правительств ЕС, которое было принято в ходе саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Согласно документу, страны — участницы Европейского союза одобряют дальнейшее давление на Россию, включая использование рестрикций против РФ. Кроме того, в соответствии с заявлением, ЕС собирается вместе со своими союзниками усилить информационное противодействие российской позиции о ситуации на Украине.

Вместе с тем на саммите не были анонсированы конкретные шаги по введению нового пакета ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, но Россия в скором времени окончательно адаптируется к трудностям и перейдет на путь долгосрочного поступательного развития.

По его словам, власти страны рассчитывают, что адаптация завершится уже в 2024 году.