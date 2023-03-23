Иерусалим, 23 марта, 2023, 23:25 — ИА Регнум. МИД России рассчитывает на то, что израильские власти привлекут к ответственности виновных в нападении на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Об этом говорится 23 марта в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

WomEOS Храм Успения Богородицы. Иерусалим

Дипломат указала, что 19 марта иудейские радикалы совершили нападение на храм, попытавшись причинить физический вред духовенству, запугать прихожан и паломников, что не может не вызывать глубокой обеспокоенности.

Захарова подчеркнула тревожную тенденцию увеличения в последнее время числа инцидентов антихристианской направленности, во время которых объектами атак становятся церкви и кладбища различных христианских конфессий, священнослужители, монашествующие и миряне.

«Убеждены, что таким преступным действиям нет и не может быть оправдания. Рассчитываем, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения таких инцидентов в будущем», — заявила официальный представитель МИД России.

Захарова призвала в складывающейся напряженной обстановке в зоне палестино-израильского противостояния проявлять сдержанность, соблюдать исторически сложившийся статус-кво и уважительное отношение к представителям всех конфессий в Святой земле и решительно пресекать попытки разжигания межрелигиозной вражды.

Напомним, что Иерусалимский патриарх Феофил III заявил, что атаки на христианские храмы со стороны радикальных израильских группировок стали почти повседневным явлением, не вызывающим никакой реакции ни на местном, ни на международном уровне. Он призвал принять все необходимые правовые меры для предотвращения нападений на Святые места.