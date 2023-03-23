Генштаб ВСУ опроверг собственное сообщение о выводе российских сил из Новой Каховки

Киев, , 22:29 — REGNUM Собственное сообщение о выводе российских войск из города Новая Каховка Херсонской области опроверг генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация размещена в соцсети в официальных аккаунтах Генштаба.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что информация об уходе ВС России из Новой Каховки была опубликована «в результате некорректного использования имеющихся данных». ВСУ подтверждает, что российские войска находятся в Новой Каховке и не покидали этот населённый пункт.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал вбросом информацию о выходе ВС России из Новой Каховки. Сальдо указал, что распространение ложных данных Генштабом ВСУ вызвано «слабым пиар-эффектом» от приезда президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

В Новой Каховке остаются около 20 тыс. жителей, среди которых много пожилых и маломобильных граждан. Город постоянно обстреливают украинские войска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 250 украинских боевиков были ликвидированы в ходе спецоперации за сутки на донецком направлении.

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