Генштаб ВСУ опроверг своё сообщение о выводе войск РФ из Новой Каховки
Киев, 23 марта 2023, 22:29 — REGNUM Собственное сообщение о выводе российских войск из города Новая Каховка Херсонской области опроверг генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация размещена в соцсети в официальных аккаунтах Генштаба.
Уточняется, что информация об уходе ВС России из Новой Каховки была опубликована «в результате некорректного использования имеющихся данных». ВСУ подтверждает, что российские войска находятся в Новой Каховке и не покидали этот населённый пункт.
В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал вбросом информацию о выходе ВС России из Новой Каховки. Сальдо указал, что распространение ложных данных Генштабом ВСУ вызвано «слабым пиар-эффектом» от приезда президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.
В Новой Каховке остаются около 20 тыс. жителей, среди которых много пожилых и маломобильных граждан. Город постоянно обстреливают украинские войска.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 250 украинских боевиков были ликвидированы в ходе спецоперации за сутки на донецком направлении.
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