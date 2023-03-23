МВД Украины: власти не собираются изымать у населения розданное оружие до окончания боевых действий

Киев, , 22:23 — REGNUM Украинские власти не намерены изымать у населения Украины оружие, которое раздавали жителям в разгаре специальной военной операции, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко 23 марта в ходе национального новостного телемарафона.

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Он отметил, что все законно полученное гражданами оружие внесено в единую информационную базу. Министр также подчеркнул, что украинское руководство «не видит проблем по контролю за использованием» выданного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Днепропетровской области Украины Сергей Лысак призвал население региона в течение десяти дней вернуть оружие и боеприпасы, которые были ими получены после начала российской спецоперации.

Он подчеркнул, что провел соответствующее заседание, на котором обсуждалась безопасность в области. Лысак добавил, что ситуацию якобы удалось нормализовать и жители должны вернуть все выданное оружие.