Генсек НАТО о планах передать Киеву снаряды с обеднённым ураном: нарушений международных правил нет

Брюссель, , 22:04 — REGNUM Страны, входящие в НАТО, вправе в рамках поддержки Киева отправлять на Украину снаряды с обеднённым ураном. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству France-Presse.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Его попросили прокомментировать заявление Лондона о том, что Киеву будут посылать боеприпасы с радиоактивной начинкой.

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всём, что они делают в поддержку Украины», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что придётся отвечать на решение поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном. Он напомнил о вреде, который несут радиоактивные боеприпасы. По словам президента, такое решение подтверждает намерение Запада «воевать с Россией до последнего украинца».

Министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что применение снарядов с обеднённым ураном чревато радиоактивным заражением окружающей среды. Он также заявил, что нужно будет отвечать на применение данных боеприпасов.

Кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко заявил, что снаряды с урановым стержнем несут также угрозу для тех, кто их использует. Когда же боеприпас взрывается, то часть урана становится пылью, попадает в почву и почвенную воду. Возникает заражение местности.