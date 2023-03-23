Монако, 23 марта, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Для спорстменов-трансгендеров ввели ограничения на участие в женских соревнованиях. Для них допустимый уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Об этом 23 марта заявил журналистам глава World Athletics Себастьян Коу.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rell/Global Look Press Бег

Кроме того, введён запрет на участие в женских соревнованиях для трансгендеров, если они успели достигнуть полового созревания до гендерного перехода.

По словам Коу, принятые сегодня решения «направлены на защиту женских соревнований» и спорта в целом. При этом он отметил, что они носят промежуточный характер. В течение года специально созданная рабочая группа будет продолжать изучать вопрос допуска трансгендеров к женским соревнованиям.

Как отметил глава организации, новые правила вступают в силу с 31 марта 2023 года.

В начале марта 2023 года стало известно, что суд в штате Миннесота (США) решил, что национальная ассоциация по силовому троеборью (пауэрлифтинг) обязана допускать к женским соревнованиям трансгендеров.