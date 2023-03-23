World Athletics ужесточила условия участия трансгендеров в соревнованиях
World Athletics: трансгендерам запретили участие в женских соревнованиях
Монако, 23 марта, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Для спорстменов-трансгендеров ввели ограничения на участие в женских соревнованиях. Для них допустимый уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Об этом 23 марта заявил журналистам глава World Athletics Себастьян Коу.
Кроме того, введён запрет на участие в женских соревнованиях для трансгендеров, если они успели достигнуть полового созревания до гендерного перехода.
По словам Коу, принятые сегодня решения «направлены на защиту женских соревнований» и спорта в целом. При этом он отметил, что они носят промежуточный характер. В течение года специально созданная рабочая группа будет продолжать изучать вопрос допуска трансгендеров к женским соревнованиям.
Как отметил глава организации, новые правила вступают в силу с 31 марта 2023 года.
В начале марта 2023 года стало известно, что суд в штате Миннесота (США) решил, что национальная ассоциация по силовому троеборью (пауэрлифтинг) обязана допускать к женским соревнованиям трансгендеров.