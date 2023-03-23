Москва, , 21:48 — REGNUM Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч против сборной Ирана, который назначен на 23 марта в Тегеране. Информация об этом опубликована на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратарь сборной России Матвей Сафонов © Александр Вильф/РИА Новости

Участие в игре примут Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Данил Глебов, Антон Миранчук, Арсен Захарян, Николай Комличенко и Антон Зиньковский. Капитан команды Далер Кузяев.

Встреча проходит на стадионе «Азади» в Тегеране.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун пропустит сборы национальной команды, а также матчи против Кении и России.