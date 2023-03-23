Москва, 23 марта, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания с главами предприятий Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) привел в пример Иосифа Сталина и зачитал его телеграмму, написанную в 1941 году директорам советских заводов. Видео было выложено 23 марта в Telegram-канале Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Сталин во время Великой Отечественной войны поручил в срок выполнять обязательства по поставкам корпусов для танков. Он отметил, что это является долгом перед Родиной.

«Если через несколько дней вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — говорится в телеграмме.

Медведев, прочитав документ, отметил, что в современных реалиях главы предприятий ОПК должны исполнять свои обязательства не к концу года, а каждую декаду. Медведев выразил надежду, что его услышали и запомнили поручение Сталина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что после начала СВО прокуратура ввела особый порядок надзора на предприятиях ОПК. Это касается содействия в выполнении государственного заказа и налаживании системы кооперации и импортозамещения. Краснов подчеркнул, что его подчинённые выступают в «роли координаторов».