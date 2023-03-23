Брюссель, 23 марта, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе пришли к соглашению, что нужно наращивать санкционное давление на Россию. Соответствующая резолюция совещания была обнародована 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«ЕС остаётся привержен поддержанию и усилению коллективного давления на Россию, в том числе путём новых ограничительных мер, а также продолжению работы над потолком цен на нефть совместно с партнёрами», — говорится в документе.

В нём также отмечается, что лидеры ЕС считают важным срочно усилить эффективность антироссийских санкций. Для этого планируется добиться более чёткого исполнения ранее объявленных ограничений. Также в резолюции говорится о необходимости «усилить работу с партнёрами» для информационной войны с РФ.

О планах ввести новые антироссийские санкции в документе не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС обсуждали введение санкций против Росатома. Этому воспротивились страны, в которых значительную часть электроэнергии производят АЭС. По данным газеты Politico, Еврокомиссия не поддержала введение санкций в отношении российского ядерного сектора.