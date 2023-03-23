«МК»: Роман Костомаров перенёс операцию по ампутации пальцев левой руки

Москва, , 21:19 — REGNUM Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, за жизнь которого уже почти три месяца борются врачи, сделали ещё одну операцию. Из-за появления признаков гангрены ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Об этом 23 марта сообщил «МК» источник в больнице.

Операционный блок © Дмитрий Макеев/РИА Новости

По его словам, операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть. В такой ситуации промедление недопустимо.

«Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», — приводит слова источника «МК».

В настоящее время состояние Костомарова оценивается как стабильно тяжёлое, он самостоятельно дышит, самостоятельно (не через трубку) ест. Пациент «Коммунарки» то в сознании, то из-за большого количества медикаментов впадает в глубокий сон. При этом, как отметили изданию в больнице, спортсмен понимает сложность своего состояния, из-за чего иногда впадает почти что в агрессию.

«А вот ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним… Да, ему очень и очень тяжело во всех отношениях», — пишет издание со слов знакомого с ситуацией человека.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад состояние здоровья Романа Костомарова заметно улучшилось. По данным окружения фигуриста, ему поменяли схему лечения, он начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования.