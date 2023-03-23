Вашингтон, 23 марта, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Россия имеет значительные преимущества в конфликте с Украиной. Об этом говорится в опубликованной 22 марта статье газеты The Washington Post.

Алексей Майшев/РИА Новости Артиллерия ВС России

«Конечно, время на стороне России, это означает, что у неё есть солдаты и техника, чтобы вести долгие бои на огромном фронте», — сказала журналистам аналитик европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Она отметила, что ВСУ не смогут дать отпор Российской армии, если в скором времени не получат от Запада новые партии оружия. В статье говорится, что задержки с поставками Киеву оружия являются только одной из проблем, украинской стороне не передают американские истребители и реактивную артиллерию большой дальности.

Трудности с передачей истребителей, а также обещанных танков Abrams в том, что они сложны в управлении. Для этого требуется долгая подготовка. Кроме того, эта техника потребляет много топлива.

Также отмечается, что в ВСУ не хватает квалифицированных военнослужащих и боеприпасов. Потери растут, а вместе с ними растут и пессимистические настроения на Украине.

Напомним, 23 марта участники саммита Евросоюза одобрили новый план военной поддержки Киева. Лидеры стран ЕС договорились, что выделят €1 млрд на то, чтобы организовать немедленную поставку помощи Украине, и ещё €1 млрд на будущие поставки.