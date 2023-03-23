* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 марта, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Минюст РФ 23 марта внёс в список иностранных агентов блогера Илью Варламова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) а также ещё трёх человек и одну организацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Нина Зотина/РИА Новости Илья Варламов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

Сообщается, что Варламов «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Аналогичная причина внесения в реестр и у Чикова. Он также распространял материалы других иностранных агентов.

Кроме того, 23 марта в список иноагентов внесли учредителя секты Светлану Лада-Русь (Пеунова) (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), журналистов Руслана Айсина (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и Богдана Бакалейко.

Кроме того, иностранным агентом признали объединение «Парни Плюс/Парни+» (организация, признанная в России иностранным агентом) за пропаганду ЛГБТ-ценностей и распространение материалов других иноагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) заочно приговорили к аресту за распространение заведомо ложной информации Вооружённых силах РФ.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом