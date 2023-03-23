Монако, 23 марта, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Вопрос о сроках снятия отстранения легкоатлетов из России и Белоруссии от международных соревнований будет рассмотрен в течение нескольких недель. Об этом 23 марта заявил журналистам президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

Григорий Сысоев/РИА Новости Легкая атлетика

«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — сказал Коу журналистам.

Ранее стало известно, что Совет World Athletics в ходе заседания 21–22 марта постановил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после семилетнего отстранения. При этом, как уточнил Коу, спортсмены, тренеры и официальные лица из России и Белоруссии пока не будут принимать участие в соревнованиях из-за спецоперации на Украине.