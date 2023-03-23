Варшава, 23 марта, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Фермеры Польши вышли на улицы города Щецин с протестом против поставок зерна с Украины. Митингующие требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. Об этом 23 марта сообщает радиостанция RMF FM.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Пшеничное поле в Польше

«Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна», — говорится в сообщении.

Акция протеста началась у ворот местной судоверфи, где собрались несколько несколько тысяч человек, некоторые на тракторах. Они заявили, что выбор места акции произошёл не просто так: верфь когда-то обанкротилась, а теперь землевладельцы опасаются той же участи.

Возложив цветы к мемориальной доске в память о павших судостроителях, протестующие отправились к воеводскому управлению, где намерены разбить палаточный городок. В нём они будут ждать переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким.

В феврале польские фермеры уже проводили акцию протеста против украинского зерна. Тогда они заблокировали несколько пунктов пропуска на границе, требуя прекратить импорт зерна с Украины. Нынешнюю акцию протеста польские фермеры намерены проводить целый месяц.