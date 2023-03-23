Брюссель, 23 марта, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе поддержали план, который предусматривает ускоренную передачу Киеву боеприпасов, участие в совместных закупках и наращиванию оборонного производства. Соответствующая резолюция была обнародована 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Участники саммита договорились выделить в общей сложности €1 млрд на «немедленные поставки» помощи Украине и столько же на поставки в будущем.

«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также в случае необходимости ракет», — говорится в документе.

Также участники саммита подтвердили сделанное ранее обещание поставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Кроме того, лидеры ЕС заявили, что поставят на Украину «если потребуется», ракеты класса «земля — земля».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Запад не успевает поставлять Киеву боеприпасы, а запасы уже исчерпаны. Он призывал наращивать производство вооружений. Также глава альянса отметил, что нужно готовиться к затяжному конфликту.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране смогли в короткие сроки определить, какие виды вооружения более всего востребованы в ходе СВО, и нарастили их производство. Он добавил, что предприятиям-поставщикам помогали выстроить межзаводскую кооперацию.