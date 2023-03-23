Совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Монако, , 20:10 — REGNUM Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули полноценный статус. Её членство восстановлено Советом Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Однако говорить об участии в соревнованиях пока рано. Об этом 23 марта заявил во время пресс-конференции президент организации Себастьян Коу.

Легкая атлетика © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — цитирует Коу РИА Новости.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в World Athletics в ноябре 2015 года. Причиной стал скандал из-за якобы массового применения допинга российскими легкоатлетами. Была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА, однако с момента отстранения она более 15 раз продлевала решение об отстранении спортсменов из России.