Путин поручил продумать включение в ипотеку на новостройки трат на окна, двери и мебель

Москва, , 20:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ. РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Об этом говорится в перечни поручений по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, опубликованном на сайте Кремля.

Новая квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», — сообщается в документе.

Поручение следует исполнить до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин в ходе совещания по теме развития лесопромышленного комплекса поручил правительству рассмотреть возможность продлить меры поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров после 2024 года. Путин также поручил правительству проанализировать меры по увеличению объёмов биржевой торговли древесиной и изделий из неё.