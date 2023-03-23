Москва, 23 марта, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ. РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, опубликованном на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», — сообщается в документе.

Поручение следует исполнить до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин в ходе совещания по теме развития лесопромышленного комплекса поручил правительству рассмотреть возможность продлить меры поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров после 2024 года. Путин также поручил правительству проанализировать меры по увеличению объёмов биржевой торговли древесиной и изделий из неё.