Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Украинский конфликт может нести риски для территории США. Такое мнение на слушаниях в Конгрессе высказал глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк.

Он уверен, что рассматривать конфликт на Украине только как региональный было бы «близоруко».

«Российские действия создают очень реальные риски неверных оценок и расширения конфликта за пределы его нынешних границ ― сценариев, которые способны быстро увеличить риски для Северной Америки и континентальной обороны», ― цитирует РИА Новости заявление генерала.

Глен ван Херк также добавил, что если Москва приведёт «в действие отчаянные угрозы применить ядерное оружие» на Украине, риски территории США возрастут.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что США вместе с союзниками используют «ядерную риторику» и пытаются убеждать в наличии у России планов нанести удары оружием массового поражения, но это не так. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам Запада необходимо готовиться к тому, что конфликт на Украине затянется на длительное время, так как перспективы его урегулирования на данный момент не просматриваются. По его мнению, конфликт на Украине фактически можно считать «войной на истощение». Также он предположил, что Москва якобы не планирует его мирного разрешения.

Экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и Сенате США Марио Лойола уверен, что Вашингтону пора убедить Киев «продать россиянам территорию» за большие деньги и выплату «репарации».