Марк Милли: США удвоят военный бюджет, если конфликт на Украине «обрушит миропорядок»

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Америка будет вынуждена увеличить свой оборонный бюджет в два раза, если конфликт на Украине «обрушит послевоенный миропорядок». Об этом заявил глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

По словам Милли, сохранение целостности Украины и суверенитета её территорий является условием сохранения порядка, который был сформирован после Второй мировой войны. Приверженность этому правилу позволит уберечь человечество от очередной такой войны.

«Если основанный на правилах миропорядок, которому уже 80-й год, вылетит в трубу… мы будем удваивать наши оборонные бюджеты, потому что начнётся эра не конкуренции, но конфликта великих держав, и это невероятно опасно для всего мира», — приводит слова Милли РИА Новости.

В МИД России считают, что заявлениями о сохранении такого миропорядка представители Запада продвигают неоколониальную концепцию для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов. Эти правила подрывают «подрывают фундаментальные принципы Устава ООН», подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Милли заявил, что конфликт Соединённых Штатов Америки с Россией и Китаем нельзя считать неизбежным, из-за конкурирующих с Вашингтоном интересов национальной безопасности Москвы и Пекина.