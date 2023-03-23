ВСУ продают через теневой сегмент интернета — Даркнет — вооружение и боеприпасы, полученные от США и их союзников. Такие сообщения со сканами предполагаемых контрактов появились в открытом доступе. Если они верны, то речь идет об афере с участием главы военной разведки и бизнесмена с очень сомнительной репутацией. Какую цену Киев предложил за западные «подарки» и где они могут всплыть?

Сергей Адамов, , 20:20 — REGNUM В интернете появились данные, указывающие на то, что командование украинской армии занимается продажей боеприпасов и вооружений, полученных от стран НАТО. Сообщается, что в Даркнете — теневом сегменте Сети — появились десятки объявлений о продаже миномётных мин, стрелкового оружия, патронов и снарядов различного калибра.

Даркнет Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Немецкий ресурс Node of Time публикует в Telegram материалы, поданные как документы, по которым можно отследить происхождение боеприпасов. Если судить по накладным, вооружения и боеприпасы поставляются Киеву через сеть фирм-посредников в Польше. Под одним из документов стоит подпись начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова.

Миномётные осколочно-фугасные мины калибра 120-мм, судя по слитым материалам, поступают в распоряжение военной части А0515 от фирмы-посредника «Инкомпас». Целью закупки значится «использование Главным управлением разведки Украины» в своих интересах. Затем те же мины оказываются в открытой продаже в Даркнете всем, кто готов за них заплатить, утверждается в публикации Node of Time. Стоимость мин оценивается в 550 долларов за партию (точное количество не называется).

В материалах указано: продаёт мины тот же пользователь Даркнета, который ранее выставил на продажу противотанковые комплексы Javelin американского производства и дроны-камикадзе Switchblade 300, поставленные ВСУ из Великобритании по цене 30 тысяч долларов и 40 тысяч долларов соответственно.

Исходя из документов, можно предположить: куратором нелегальных схем по продаже оружия является некий Сергей Слюсаренко, директор фирмы «Инкомпас». Именно его подпись стоит на контрактах и накладных, касающихся поставок 120-мм мин. В 2015–2019 годах человек с таким же именем и фамилией фигурировал в открытых источниках как гендиректор госкомпании «Укринмаш» — экспортной фирмы, входящей в концерн «Укроборонпром». В 2018-м Слюсаренко засветился в СМИ с жалобой на то, что Россия вытесняет Украину с оружейных рынков. В мае следующего года он ушел с поста главы «Укринмаша».

В июле 2022-го украинские СМИ сообщали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Слюсаренко и еще двум лицам подозрение по делу о «покушении на завладение» 488 тысячами долларов. В августе того же года сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины отпустил экс-гендиректора «Укринмаша» под личное обязательство.

Подпись директора фирмы «Инкомпас» Сергея Слюсаренко под документами, опубликованными Node of Time, датирована сентябрем 2022 года.

Снаряды для миномета (сс) teteria sonnna

Если публикации верны, то в первую очередь схема продажи через Даркнет касается противотанковых вооружений, заметил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт, главный редактор агентства Anna-News, полковник спецназа в запасе Анатолий Матвийчук.

«Достаточно просто взглянуть на номенклатуру того, что выставлено на продажу. Это ПТРК Javelin — противотанковая управляемая ракета, предназначенная для поражения целей на дальности до 3000 метров, оснащённая головкой наведения, позволяющей использовать комплекс по принципу «выстрелил — забыл», — отмечает собеседник.

Далее в документах фигурируют гранатомёты РПГ-7. «Это самое распространённое противотанковое вооружение советского производства, которое применяется по всему миру благодаря простоте в эксплуатации и эффективности, — комментирует Матвийчук. — Позволяет наносить поражение не только по бронированным целям, но и по группам людей при использовании в террористических целях. Пользуется большой популярностью, в том числе у различных группировок на Ближнем Востоке.

В последнюю партию, выставленную на продажу, вошли 120-мм мины, с помощью которых можно наносить удары на расстояние до 7 тысяч метров, а радиус поражения — в пределах 250–300 метров».

Номенклатура вооружений, выставленных на продажу, такова, что в качестве покупателей могут выступать различные террористические группировки, считает эксперт. На продажу не идут, например, артиллерийские боеприпасы или танковые снаряды, поскольку террористы не используют тяжёлые вооружения, пояснил Матвийчук. С другой стороны, на продажу идут переносные зенитные комплексы (ПЗРК) как американского, так и советского образца.

«Судя по представленной схеме, продавцом выступают подставные фирмы, которые под патронажем украинского ГУР изымают их со складов украинской армии и отправляют заказчикам, — указал Матвийчук. — В качестве покупателей выступают различные экстремистские группировки в Европе и на Ближнем Востоке. К примеру, недавно появились данные из Сирии о том, что боевики перестали получать оружие по своим «традиционным» каналам от западных спецслужб. Зато теперь у них появляется оружие, которое западные страны поставляют Киеву. Те же «Джавелины» никогда ранее в Сирии не светились, а теперь поступают боевикам».

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство США на словах регулярно выступает за отслеживание вооружений, прибывающих на Украину. Аудитом параллельно занимаются представители Белого дома, Госдепа, Пентагона и других ведомств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У меня сейчас в нашем посольстве в Киеве 45 человек, чьи обязанности состоят в том, чтобы осуществлять надзор за средствами, которые мы предоставляем правительству Украины. Это лишь со стороны Госдепартамента. У министерства обороны также есть свои люди на местах, в том числе в нашем посольстве, чтобы удостовериться, что военная техника, которую мы предоставляем, используется надлежащим образом», — цитирует заявление Блинкена ТАСС.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, которые в какой-то момент взялись за Слюсаренко, заметим, имеют репутацию структур, которые созданы по прямому указанию США, и курируются напрямую из Вашингтона.

Соединенные Штаты осведомлены о теневых поставках вооружений и сознательно закрывают на них глаза, высказывает предположение Матвийчук. Только этим можно объяснить, что чиновники Госдепа и Пентагона в упор не замечают того, что поставленные НАТО вооружения идут на продажу, причём украинское военное командование особенно не скрывает этого факта.

«Есть известное американское выражение: «он сукин сын, но наш сукин сын». Знают ли США об этих поставках? Конечно, знают. США выгодно держать Европу в напряжении, Восток в напряжении путём накачивания оружием различных радикальных группировок. И Украина используется как своего рода перевалочный пункт», — заключает эксперт.

Можно предположить, что Украина позволяет «легализовать» на чёрном рынке многие вооружения, которые ранее находились в руках американских военных и были учтены. Появление тех же «Джавелинов» неминуемо вызвало бы вопросы как со стороны СМИ, так и американских налогоплательщиков. Поэтому для поставок вооружений на Ближний Восток США использовали производителей советских образцов вооружений из стран Восточной Европы. Сейчас необходимости прятаться уже нет. В случае, если факт поставок потом всплывёт, списать их можно будет на коррумпированных украинских чиновников или военных, правительство США останется как бы в стороне, полагают эксперты.