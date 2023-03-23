«США как бы в стороне». Переданное Киеву вооружение уходит «налево»
Сергей Адамов, 23 марта 2023, 20:20 — REGNUM В интернете появились данные, указывающие на то, что командование украинской армии занимается продажей боеприпасов и вооружений, полученных от стран НАТО. Сообщается, что в Даркнете — теневом сегменте Сети — появились десятки объявлений о продаже миномётных мин, стрелкового оружия, патронов и снарядов различного калибра.
Немецкий ресурс Node of Time публикует в Telegram материалы, поданные как документы, по которым можно отследить происхождение боеприпасов. Если судить по накладным, вооружения и боеприпасы поставляются Киеву через сеть фирм-посредников в Польше. Под одним из документов стоит подпись начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова.
Миномётные осколочно-фугасные мины калибра 120-мм, судя по слитым материалам, поступают в распоряжение военной части А0515 от фирмы-посредника «Инкомпас». Целью закупки значится «использование Главным управлением разведки Украины» в своих интересах. Затем те же мины оказываются в открытой продаже в Даркнете всем, кто готов за них заплатить, утверждается в публикации Node of Time. Стоимость мин оценивается в 550 долларов за партию (точное количество не называется).
В материалах указано: продаёт мины тот же пользователь Даркнета, который ранее выставил на продажу противотанковые комплексы Javelin американского производства и дроны-камикадзе Switchblade 300, поставленные ВСУ из Великобритании по цене 30 тысяч долларов и 40 тысяч долларов соответственно.
Исходя из документов, можно предположить: куратором нелегальных схем по продаже оружия является некий Сергей Слюсаренко, директор фирмы «Инкомпас». Именно его подпись стоит на контрактах и накладных, касающихся поставок 120-мм мин. В 2015–2019 годах человек с таким же именем и фамилией фигурировал в открытых источниках как гендиректор госкомпании «Укринмаш» — экспортной фирмы, входящей в концерн «Укроборонпром». В 2018-м Слюсаренко засветился в СМИ с жалобой на то, что Россия вытесняет Украину с оружейных рынков. В мае следующего года он ушел с поста главы «Укринмаша».
В июле 2022-го украинские СМИ сообщали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Слюсаренко и еще двум лицам подозрение по делу о «покушении на завладение» 488 тысячами долларов. В августе того же года сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины отпустил экс-гендиректора «Укринмаша» под личное обязательство.
Подпись директора фирмы «Инкомпас» Сергея Слюсаренко под документами, опубликованными Node of Time, датирована сентябрем 2022 года.
Если публикации верны, то в первую очередь схема продажи через Даркнет касается противотанковых вооружений, заметил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт, главный редактор агентства Anna-News, полковник спецназа в запасе Анатолий Матвийчук.
«Достаточно просто взглянуть на номенклатуру того, что выставлено на продажу. Это ПТРК Javelin — противотанковая управляемая ракета, предназначенная для поражения целей на дальности до 3000 метров, оснащённая головкой наведения, позволяющей использовать комплекс по принципу «выстрелил — забыл», — отмечает собеседник.
Далее в документах фигурируют гранатомёты РПГ-7. «Это самое распространённое противотанковое вооружение советского производства, которое применяется по всему миру благодаря простоте в эксплуатации и эффективности, — комментирует Матвийчук. — Позволяет наносить поражение не только по бронированным целям, но и по группам людей при использовании в террористических целях. Пользуется большой популярностью, в том числе у различных группировок на Ближнем Востоке.
Номенклатура вооружений, выставленных на продажу, такова, что в качестве покупателей могут выступать различные террористические группировки, считает эксперт. На продажу не идут, например, артиллерийские боеприпасы или танковые снаряды, поскольку террористы не используют тяжёлые вооружения, пояснил Матвийчук. С другой стороны, на продажу идут переносные зенитные комплексы (ПЗРК) как американского, так и советского образца.
«Судя по представленной схеме, продавцом выступают подставные фирмы, которые под патронажем украинского ГУР изымают их со складов украинской армии и отправляют заказчикам, — указал Матвийчук. — В качестве покупателей выступают различные экстремистские группировки в Европе и на Ближнем Востоке. К примеру, недавно появились данные из Сирии о том, что боевики перестали получать оружие по своим «традиционным» каналам от западных спецслужб. Зато теперь у них появляется оружие, которое западные страны поставляют Киеву. Те же «Джавелины» никогда ранее в Сирии не светились, а теперь поступают боевикам».
Правительство США на словах регулярно выступает за отслеживание вооружений, прибывающих на Украину. Аудитом параллельно занимаются представители Белого дома, Госдепа, Пентагона и других ведомств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«У меня сейчас в нашем посольстве в Киеве 45 человек, чьи обязанности состоят в том, чтобы осуществлять надзор за средствами, которые мы предоставляем правительству Украины. Это лишь со стороны Госдепартамента. У министерства обороны также есть свои люди на местах, в том числе в нашем посольстве, чтобы удостовериться, что военная техника, которую мы предоставляем, используется надлежащим образом», — цитирует заявление Блинкена ТАСС.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, которые в какой-то момент взялись за Слюсаренко, заметим, имеют репутацию структур, которые созданы по прямому указанию США, и курируются напрямую из Вашингтона.
Соединенные Штаты осведомлены о теневых поставках вооружений и сознательно закрывают на них глаза, высказывает предположение Матвийчук. Только этим можно объяснить, что чиновники Госдепа и Пентагона в упор не замечают того, что поставленные НАТО вооружения идут на продажу, причём украинское военное командование особенно не скрывает этого факта.
«Есть известное американское выражение: «он сукин сын, но наш сукин сын». Знают ли США об этих поставках? Конечно, знают. США выгодно держать Европу в напряжении, Восток в напряжении путём накачивания оружием различных радикальных группировок. И Украина используется как своего рода перевалочный пункт», — заключает эксперт.
Можно предположить, что Украина позволяет «легализовать» на чёрном рынке многие вооружения, которые ранее находились в руках американских военных и были учтены. Появление тех же «Джавелинов» неминуемо вызвало бы вопросы как со стороны СМИ, так и американских налогоплательщиков. Поэтому для поставок вооружений на Ближний Восток США использовали производителей советских образцов вооружений из стран Восточной Европы. Сейчас необходимости прятаться уже нет. В случае, если факт поставок потом всплывёт, списать их можно будет на коррумпированных украинских чиновников или военных, правительство США останется как бы в стороне, полагают эксперты.