Банк России на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж
Москва, 23 марта 2023, 19:40 — REGNUM Ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих продлены Банком России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что ограничения будут действовать ещё полгода.
«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года ещё на шесть месяцев», ― уточнили в Центробанке.
Ограничение касается переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.
«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», ― указали в регуляторе.
Как сообщало ИА REGNUM, эта мера первоначально была введена 1 апреля 2022 года. Затем несколько раз продлевалась.