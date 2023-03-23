ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров

Москва, , 19:40 — REGNUM Ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих продлены Банком России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ограничения будут действовать ещё полгода.

«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года ещё на шесть месяцев», ― уточнили в Центробанке.

Ограничение касается переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», ― указали в регуляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, эта мера первоначально была введена 1 апреля 2022 года. Затем несколько раз продлевалась.