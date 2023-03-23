Вашингтон, 23 марта, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Конфликт Соединённых Штатов Америки с Россией и Китаем нельзя считать неизбежным. Такое мнение 23 марта на слушаниях в Конгрессе США высказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) страны Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

Он отметил, что Москва и Пекин имеют конкурирующие с Вашингтоном интересы национальной безопасности. Милли также добавил, что политика, проводимая китайским руководством, «подталкивают его к конфронтации и потенциальному конфликту с соседями и, возможно, с США».

«Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся», ― цитирует РИА Новости американского генерала.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео считает, что сближение Москвы и Пекина свидетельствует о стратегической ошибке администрации президента Джо Байдена. На его взгляд, администрация Байдена потерпела неудачу, позволив русским и китайцам объединиться.

Ранее издание The Wall Street Journal отметило, что Соединённые Штаты Америки имеют огромное количество проблем в своей военной отрасли и военно-промышленном комплексе, что не позволит на данный момент Вашингтону успешно вести конфликт с такими державами, как Россия или Китай.