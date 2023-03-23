Брюссель, 23 марта, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Странам, входящим в ЕС, нужно продолжать поддерживать Киев и показывать солидарность по этому вопросу. С таким призывом 23 марта выступила на саммите ЕС в Брюсселе председатель Европарламента Роберта Метсола.

Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский и Роберта Метсола

«Нам нужно продолжать демонстрировать солидарность и избегать любых признаков усталости», — заявила она.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замечает усталость среди мировых лидеров, которые поддерживают Киев. По его оценке, несколько месяцев назад этого не наблюдалось.

Ранее директор по исследованиям Высшей школы исследований по социальным наукам Франции Жак Сапир сообщил, что в случае разглашения реальной суммы, которую Париж выделил для помощи Киеву, будут неприятные политические последствия. По его оценке, на поддержку потратили до 3 млрд евро.