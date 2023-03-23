Вашингтон, 23 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Вашингтон считает реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая. Об этом на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США заявила помощник министра обороны Селест Уолландер.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Вопрос России и Китая — это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно», — отреагировала Уолландер, комментируя недавнюю встречу российского и китайского лидеров.

Помощник министра заявила, что поразилась созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне главы Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

«Они имеют общий интерес <…> используют друг друга для продвижения национальных целей», — считает Уолландер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Китай активно идёт на сближение с Россией, потому что понял, что может стать следующей геополитической целью США. По мнению Макгрегора, благодаря действиям США в Азии в КНР поняли, что Пекин следующий.

С 20 по 22 марта состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В ходе него между Россией и Китаем был подписан ряд совместных заявлений, соглашений и меморандумов, в том числе «Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». В ближайшее время Россия и Китай утвердят «План-2030», в который будут входить все магистральные направления совместной работы.