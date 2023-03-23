Путин: кабину поручено рассмотреть продление поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров

Москва, , 19:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития лесопромышленного комплекса поручил правительству рассмотреть возможность продлить меры поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров после 2024 года. Перечень поручений 23 марта обнародовала пресс-служба Кремля.

Древесина © Александр Кряжев/РИА Новости

«Рассмотреть вопросы <…> продления применения после 2024 года единого комплекса системных и отраслевых мер, направленных на поддержку экспорта несырьевых неэнергетических товаров», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения был назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Срок доклада об исполнении — 15 мая 2023 года.

Путин также поручил правительству проанализировать меры по увеличению объёмов биржевой торговли древесиной и изделий из неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Путин закон о внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», которые направлены на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта. Ранее президент также отметил важность этого сектора экономики и заявил, что 2030 году планируется нарастить объём данного вида экспорта на 70% в сравнении с показателями 2020 года.