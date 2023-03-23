Москва, 23 марта, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе передал мошенникам более 5 миллионов рублей за перелёты на частном самолёте, которые не совершал. Об этомИА REGNUM сообщил источник 23 марта.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Газпром

17 марта 41-летний председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Топ-менеджер рассказал, что в начале октября 2022 года обратился к организатору частных рейсов Фёдору Ушакову за помощью. Кахидзе собирался совершить несколько перелётов в Монголию и Италию. Мужчины обсудили все детали и подписали договор на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Кахидзе внёс сразу 4,5 миллиона и ещё 635 тысяч доплатил в декабре. Но обещанных по договору услуг так и не получил до сих пор.

«Поступило заявление от 41-летнего жителя Москвы о хищении денежных средств под предлогом предоставления услуг по организации частного авиаперелёта. По словам заявителя, в октябре он внёс опрату в размере 4 499 650 рублей, а в декабре заплатил ещё 635 000 рублей. Общий ущерб составил 5 134 650 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению Алексея Кахидзе провели проверку, и вскоре задержали 27-летнего Фёдора Ушакова. Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.