Постпред России при ООН Небензя: санкции Запада мешают поставке строительной техники в Сирию

Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Санкции Запада мешают поставке тяжелой строительной техники в Сирию, которая нужна для разбора завалов в пострадавших от землетрясения районах. Об этом на заседании Совбеза 23 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не удается поставить в Сирию тяжелую строительную технику, крайне необходимую для разбора завалов в разрушенных землетрясением районах», — уточнил дипломат.

По его словам, причина в этом та же, что и с удобрениями для Сирии — товар «двойного назначения». Небензя назвал сложившуюся ситуацию удобной бюрократической отговоркой для Вашингтона и Брюсселя.

Кроме того, как подчеркнул постпред, остается эффект перестраховки в банковской сфере, подрывающий усилия гуманитарных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Сирии сообщили, что в стране после разрушительного землетрясения не хватает необходимой техники для ликвидации последствий стихийного бедствия. Причина этого в санкциях, введенных США против страны. При этом Вашингтон продолжает вводить в заблуждение международное сообщество, заявляя, что «санкции не мешают оказанию гуманитарной помощи».