Кабмин рассмотрит вопрос о штрафах за неиспользованные заявки на перевозку грузов ж/д транспортом

Москва, , 18:48 — REGNUM Правительство рассмотрит вопрос повышения штрафов за неиспользованные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Грузовой поезд © Павел Лисицын/РИА Новости

Поручение совместно с РЖД должно быть выполнено до 31 марта.

«Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопросы увеличения штрафов за неиспользованные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом», ― говорится в списке поручений, утверждённых главой государства по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, состоявшегося 10 февраля 2023 года.

Кроме того, поручено проработать вопрос очередности перевозок грузов железнодорожным транспортом, отдав при этом приоритет перевозкам продукции лесной промышленности «при условии наличия у экспортера такой продукции производственных мощностей и подтверждённой грузовой базы лесных грузов»

В феврале ОАО «Российские железные дороги» предложили поднять штрафы за непредъявление грузов к перевозке в 17 раз. Как пояснил глава РЖД Олег Белозеров, на сегодняшний день, те, кто не предъявил груз, платят 10 рублей штрафа за одну тонну, то есть вагон 60 тонн ― это 600 рублей. Сумма незначительная, поэтому люди предпочитают делать большие заявки, указал он.

В случае повышения штрафных санкций производители чётко бы тогда постарались выполнить свои обязательства, уверен Белозеров.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли президент РФ Владимир Путин указал на необходимость предоставить арендаторам лесных участков отсрочку по уплате аренды за незаготовленную древесину.