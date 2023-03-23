Москва, 23 марта, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с директорами заводов Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зачитал телеграмму, которую Иосиф Сталин направил главам предприятий в 1941 году во время Великой Отечественной войны. Соответствующее видео было выложено 23 марта в Telegram-канале Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

«Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском танковом заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Если через несколько дней Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — зачитал зампред Совбеза.

Он призвал директоров исполнять «декадные обязательства», а не отчитываться в конце года. Также зампред Совбеза заявил, что нужно выполнять те обязательства, которые не были выполнены, в том числе в прошлом году. Медведев надеется, что его обращение услышали, а также запомнили текст, составленный Сталиным.

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Медведев занимается контролем производства вооружений, а также является первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии. До этого он сообщил, что хочет зачитать главам предприятий ОПК телеграмму Сталина, чтобы «взбодрить».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране в 2022 году был существенно увеличен выпуск вооружения и военной техники. Он подчеркнул, что это было сделано в короткие сроки.