Посольство России назвало малодушием оскорбления российских пилотов со стороны Кирби

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о лётчиках самолётов Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9 Reaper у границ района российской спецоперации, являются оскорбительными и представляют собой пример малодушия. Об этом 23 марта заявили в посольство России в Вашингтоне.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это очевидное малодушие ― оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», ― отмечено в заявлении дипмиссии.

Также российские дипломаты указали на то, что «хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне».

«Такой PR-ход не принесёт никакой добавленной стоимости», ― указано в комментарии посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал идиотом российского пилота, который предотвратил нарушение дроном США границ района СВО. Он также признался, что не понял, почему российскому пилоту дали награду за храбрость.

Полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован утром 14 марта 2023 года. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. Для его идентификации вылетели истребители Су-27. Однако оружие в ходе перехвата американского дрона они не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником. MQ-9 в результате резкого маневрирования перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил лётчикам Су-27 награды за отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район проведения спецоперации.