Париж, , 18:27 — REGNUM В столице Франции полиция разгоняла протестующих на площади Республики, применив слезоточивый газ. Об этом 23 марта сообщил французский телеканал BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вскоре после начала манифестации, когда колонна дошла до площади Республики, радикалы начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки. Силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. По громкоговорителю полицейские потребовали от людей расходиться и очистить площадь.

Телеканал отмечает, что перед началом демонстрации было проведено 2000 проверок с целью выявления граждан, которые готовят беспорядки во время шествия. Было произведено пять задержаний.

Как сообщало ИА REGNUM, принятая в парламенте без голосования пенсионная реформа во Франции вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

После объявления результатов голосования в Национальном собрании, где был отклонён вотум недоверия правительству, начались стычки протестующих с полицией. На сегодняшний день число задержанных в столице Франции протестующих превысило 170 человек.

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