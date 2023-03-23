МИД: Финляндия заверила Россию в отсутствии ограничений на российский груз в порту Котка

Москва, , 18:26 — REGNUM МИД Финляндии заверил Москву, что никакие ограничительные меры не распространяются на груз удобрений из России в порту Котка. Об этом говорится в заявлении, распространенном 23 марта на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Порт Котка. Финляндия MKFI

«Исходим из того, что в ближайшее время будет осуществлена погрузка данных удобрений на предназначенное для их перевозки судно», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что с момента получения информации о задержании финскими властями в порту Котка груза удобрений из России, данный вопрос был в постоянном фокусе внимания российского посольства в Хельсинки, которое находилось в контакте с соответствующими финскими службами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Финляндии разрешил транспортировку груза российских удобрений. Разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности. На днях в порту Котка было задержано грузовое судно с удобрениями часть которых якобы связана с российским гражданином, находящимся под санкциями ЕС. Уточняется, что на судне находится около 20 тысяч тонн удобрений, стоимость которых составляет 480–600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза оценивается в 10–12 млн евро.