«Им ничего не сделают, даже если они совершат убийство — они неприкосновенны!» — так в польских соцсетях отреагировали на инцидент в городе Вроцлаве, где группа молодых украинцев избила местного жителя. Поляки всё больше жалуются на проблемы даже с законопослушными «гостями» с Украины — сотни тысяч беженцев претендуют на помощь со стороны государства.

Александр Тищенко, , 20:28 — REGNUM В польском сегменте интернета активно распространяется видеозапись, сделанная в одной из школ города Вроцлава. На кадрах видно, как группа украинских подростков избивает своего сверстника, местного жителя. Видеоролик поднял волну возмущения в соцсетях, а политики-националисты предупредили: если власти не примут меры, то «улица сама будет добиваться справедливости». Об этом заявил Веслав Совинский, представитель партии «Национальное движение», представленной в том числе в Сейме.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поляки сталкиваются «с проблемой, которую нельзя замести под ковер», подчеркнул националист. Он опасается, что инциденты, подобные потасовке во Вроцлаве, «будут происходить всё чаще», и призывает: «Нельзя этого допустить, и к тем, кто это начинает, надо относиться без снисхождения». К сожалению, расследование стычек коренных жителей с выходцами с Украины «заглушается ради непонятного хорошего отношения», подчеркнул Совинский.

Это, действительно, не первый инцидент с участием украинских граждан в Польше. В январе в центре Люблина двое мужчин избили выходцев с Украины и потребовали от них вернуться на родину. В мае 2022 года группа украинцев до смерти избила жителя Варшавы. А в феврале 2023 года в результате бытового конфликта на почве ревности в городе Быдгоще погибли два украинца.

Судя по реакции в соцсетях, многие поляки считают, что украинцам (которых только по официальным данным в стране около 2,3 млн, из них 950 тыс. прибыли с февраля 2022 года) лучше выражать свою агрессию в рядах ВСУ, а местным жителям необходимо давать отпор обидчикам, приехавшим из соседней страны. «Молодые украинцы выплескивают агрессию на поляков за польские деньги. Может, им место на фронте, а не в Польше? Отреагирует ли полиция? Если мы будем пассивно реагировать на такие ситуации, будет лишь хуже. Вторая Волынь в зародыше. Поляки в Польше не должны бояться чужаков. Все, что происходит, — это вина польских властей», — пишет Барбара Шот.

«Все страшнее думать, что будет дальше», — опасается Ивонна Мазуркевич.

Украинские беженцы на контрольно-пропускном пункте Медыка в Польше © Christoph Soeder/ dpa/picture-alliance/TASS

«А вы хотите, чтобы наши дети чувствовали себя в долгу перед ними. Им ничего не сделают, даже если они совершат убийство — они неприкосновенны. Мы сами сделали это, по своему желанию, поэтому мы должны страдать. Может, не надо тащить сюда этот бардак, а отправить обратно к себе?» — подчеркивает Зыгмунт Цицера.

«Никто не позаботится о том, чтобы решить этот вопрос. И власть, и оппозиция врут, ведь украинцев нельзя огорчать — они говорят, что воюют за нас», — реагирует Рышард Пабьян.

Судя по опросу, проведенному Openfield Research Team, уровень одобрения политики приема беженцев с Украины продолжает падать: сейчас показатель равняется 67%. Если в начале марта 2022 года идею с принятием беженцев поддерживали 88% поляков, то уже в конце мая это число составило 79%, а в конце октября того же года — 71%.

Уровень публичного одобрения «беженской» политики, которую ведут президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий, кажется всё равно высоким. Но в реальности граждане относятся к миллионной волне украинских мигрантов куда критичнее, полагают эксперты.

«Поляки не имеют права публично высказывать неудовольствие ни присутствием украинских беженцев, ни уж тем более их поведением, ни действиями своих властей, — сказал ИА REGNUM политолог Олег Хавич. — Любой негативный комментарий, если он касается военных поставок Киеву, трактуется как поддержка «российской агрессии», а критический отзыв о поведении украинцев трактуется как разжигание межнациональной розни».

Украинские беженцы на контрольно-пропускном пункте Медыка в Польше © DAREK DELMANOWICZ/EPA/TASS

Люди нередко получают штрафы за комментарии и посты в социальных сетях, отметил собеседник. Курьезным примером может служить случай владельца сети кафе из Люблина Ежи Анджеевского. Предприниматель принял и разместил у себя четыре десятка украинских беженцев, но был оштрафован за ксенофобию на 1,5 тыс. злотых (около 300 долларов). Поводом послужили посты Анджеевского в соцсетях. «Я иногда писал посты… поскольку я противник и враг Бандеры, точно так же, как я противник и враг Адольфа Гитлера. «Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения» сообщил обо мне в полицию. В 7 утра ко мне приехала полиция с прокурорским предписанием обыскать квартиру», — рассказал Анджеевский на слушаниях в Сейме, которые провела оппозиционная фракция «Конфедерация свободы и независимости».

Поляков беспокоит не только рост преступности (украинская мафия — это всё-таки миф, скорее, преступные группировки наживаются на самих беженцах, которых переправляют через Польшу в Германию и другие страны ЕС), но и сам по себе наплыв украинцев, пусть даже законопослушных, но требующих защиты от польского государства.

«По более-менее адекватным данным, около 1 млн 300 тысяч граждан Украины получили статус временной защиты, то есть они въехали в Польшу после февраля 2022 года, и из них большинство — женщины, дети и люди пожилого возраста, — поясняет Хавич. — Общее же число украинских граждан в Польше составляет 2,3–2,6 млн граждан. До начала СВО в Польше было более миллиона украинцев, но ту цифру сейчас сложно подсчитать. Часть имела вид на жительство и статус постоянного жителя Польши — это около 200 тысяч, а часть приезжала по безвизу, и вот вторых посчитать сложнее всего».

Все украинские беженцы создают нагрузку на систему здравоохранения, социальные службы и многое другое, поскольку все, кто получил статус временной защиты, не просто получили те же права, которые имеют поляки, в виде пособия на ребёнка, свободного доступа к рынку труда и системе здравоохранения, они получили приоритет перед поляками. «Любой руководитель поликлиники настолько боится, что его обвинят в дискриминации украинцев, что украинцы получают все преимущества», — указывает эксперт.

Украинские беженцы, выезжающие в Польшу © I–Images/Zuma/TASS

То, что оппозиция никак не реагирует на проблему — это всё же преувеличение. Пример парламентских слушаний, которые устроила «Конфедерация», и выступление активистов «Национального движения» говорят об обратном.

Публичная критика действий кабинета Моравецкого тоже обычное дело. Так, на прошлой неделе консервативное издание Mysl Polska опубликовало статью Пшемыслава Пясты, президента Национального фонда им. Романа Дмовского, где тот назвал «политику доброго дяди» по поддержке Украины и украинцев безумной, расточительной и неэтичной по отношению к честно зарабатывающим полякам. Пяста назвал показательным случай в приграничном Пшемысле (Перемышле) — украинцы пересекали границу ради «беженских» льгот от польского государства и спокойно возвращались домой.

Но, отмечают эксперты, на реальную политику эти протесты не повлияют. Такие же правые консерваторы из партии «Право и справедливость», находясь у власти, в украинском вопросе следуют общезападному мейнстриму. Так что и вроцлавский инцидент, скорее всего, будет спущен на тормозах, полагает Хавич. «Даже если случится чудо, и полиция на основе видеосвидетельств откроет производство, никто не пострадает. Более того, я не удивлюсь, если претензии будут предъявлены родителям польских школьников и тем, кто распространял это видео», — прогнозирует собеседник. Националисты же всего лишь получат свою порцию пиара, полагает эксперт.