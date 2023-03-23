Москва, 23 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Представители Международного уголовного суда (МУС) заявили о якобы существующих «угрозах» и попытках помешать его работе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте органа уголовной юстиции.

Сергей Корсун ИА REGNUM МУС.

«Подтверждаем нашу твердую приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности перед любыми угрозами», — говорится в сообщении.

О каких угрозах или попытках помешать работе идет речь — в сообщении не уточняется, однако появление этой публикации журналисты сразу же связали с ранее разразившимся скандалом из-за выдачи МУС ордера на арест российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В Кремле совершенно спокойно отнеслись к этому абсолютно пропагандистскому, незаконному и не имеющему для РФ силы решению. В МИД РФ, комментируя данное действие, уточнили, что оно не имеет никакого значения для страны, так как Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что выдача ордера на «арест» Путина может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы. Медведев добавил, что, если бы случилось невозможное и Владимира Путина попытались арестовать во время официального визита в какую-либо страну, это стало бы фактическим началом войны.