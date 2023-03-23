Глава Минэкономразвития Решетников: курс рубля в скорректированном прогнозе будет пересмотрен

Москва, , 17:59 — REGNUM Курс российской национальной валюты будет пересмотрен в сторону ослабления в скорректированном прогнозе Минэкономразвития (МЭР). Об этом 23 марта рассказал журналистам в кулуарах Госдумы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Скорректируем, конечно, и с учетом уточнения прогноза, и по добыче нефти, и по ценам на нефть, очевидным образом, пересматривать будем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта курс евро на Московской бирже в первый раз с 21 апреля 2022 года превысил отметку в 83 рубля за одну единицу европейской валюты. Евро в ходе торгов вырос на 0,5%.