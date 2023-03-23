Москва, 23 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Курс российской национальной валюты будет пересмотрен в сторону ослабления в скорректированном прогнозе Минэкономразвития (МЭР). Об этом 23 марта рассказал журналистам в кулуарах Госдумы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Скорректируем, конечно, и с учетом уточнения прогноза, и по добыче нефти, и по ценам на нефть очевидным образом пересматривать будем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта финансовый аналитик Михаил Беляев опроверг информацию компании «Ингосстрах-Инвестиции» о том, что к 2025 году курс доллара может вырасти до 200 рублей. Этот прогноз он назвал безосновательным.