Донецк, , 17:53 — REGNUM В ближайшее время в новых регионах Российской Федерации будут подписаны стратегические соглашения по улучшению сотовой связи. Об этом в четверг, 23 марта, в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новые регионы на карте России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время планируется заключить стратегические соглашения с регионами. Далее после инвентаризации региональных активов и их акционирования будут проведены все необходимые корпоративные процедуры», — приводит агентство слова заместителя председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям.

Чернышенко уточнил, что речь идет об улучшении сотовой связи на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с отчётом о работе правительства за 2022 год заявил, что в новых регионах планируется создать свободную экономическую зону. По его словам, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.