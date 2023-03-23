Москва, 23 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Передача Словакией киевскому режиму четырёх истребителей МиГ-29 расценивается Россией как деструктивный шаг, который противоречит мирным заявлениям Европейского союза. Об этом 23 марта заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Coert van Breda МиГ-29

«Этот шаг, очевидно, деструктивный. Он противоречит многочисленным заявлениям руководителей ЕС о том, что надо искать пути выхода мирными средствами», — сказал он, комментируя сообщения о передаче Украине Словакией четырёх самолётов, его слова приводит ТАСС.

Также замглавы МИД отметил, что Североатлантический альянс и ЕС продолжают курс на эскалацию конфликта на территории Украины, всячески пытаясь затянуть военные действия.

«Прежде всего, это ещё один шаг свидетельствующий о том, что в украинском вопросе страны НАТО и ЕС продолжают курс на эскалацию конфликта, стремятся всеми силами его затягивать и вести боевые действия до последнего украинца», — пояснил Грушко.

При этом он подчеркнул, что такое решение Словакии не стало для России неожиданностью и в результате него российские военные только пополнят статистику сбитых военных самолётов на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь написал, что первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 были переданы Киеву властями республики. Он заверил, что Украина получит остальные истребители в течение ближайшего времени.