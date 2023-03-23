Бухарест, 23 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Румынский сенат рассмотрит законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части её территории. Его внесла на рассмотрение сенатор Диана Шошоакэ, сообщил 23 марта портал Hotnews.

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«Независимый сенатор Диана Шошоакэ представила в сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период, а сейчас являются частью Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что Шошоакэ предложила внести три новые статьи в закон 129/1997, который ратифицировал Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Это соглашение стороны заключили 2 февраля 1997 года. Одна из предложенных статей предусматривает денонсацию договора в 2027 году. При этом раньше Румыния сделать этого не может, поскольку соглашение действует десять лет и продлевается каждые пять, если одна из сторон не решит его расторгнуть.

Согласно второй статье, «Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, а именно север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров». Однако Румынский сенатор не дала пояснений, куда денутся жители этих территорий, особенно при их отказе покинуть дома.

Уведомление о территориальных изменениях международных органов, в том числе и ООН, по мнению Шошоакэ, нужно произвести после документальной аннексии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании государствами Европы проекта совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину. В числе 17 стран есть и Румыния.